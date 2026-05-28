Housebook Сamp Грузия

Housebook Camp в Грузии — это выезд для агентов по недвижимости, совмещающий обучение, нетворкинг и отдых. Год назад аналогичное мероприятие в Батуми собрало 450 участников, по итогам было зафиксировано 24 сделки. С тех пор проведены туры в Дубай, Таиланд, Бали, на Северный Кипр, в Азербайджан.





Программа

3 июля — заезд, заселение в пятизвездочный отель на первой береговой линии в Чакви (20 минут от аэропорта Батуми). Знакомство с инфраструктурой.

4 июля — деловая программа: форум по юридическим и финансовым аспектам, инвестиционным стратегиям, гарантированной доходности. Обед включен. Осмотр всех типов недвижимости комплекса. Вечером — гала-ужин.

5 июля — завтрак, экскурсия по Грузии. При плохой погоде — мастер-класс в локации.





Объект

Готовый курортный комплекс на 10 га земли с перспективой расширения в два раза. Первая береговая линия, собственный пляж, бассейны, спа-зона, пляжные клубы. Представлены готовые и строящиеся объекты: студии, квартиры, апартаменты, таунхаусы, виллы. Минимальный вход — от 100 000 долларов (готовые меблированные студии). 75% компании принадлежит австрийскому застройщику. Цены с начала стройки выросли примерно на 65%.

Возможна беспроцентная рассрочка, ипотека для российских граждан, внутренняя ипотека от застройщика под 6% годовых. Оплата принимается в том числе в рублях в России.





Что включено

Проживание в пятизвездочном отеле (двое суток), завтраки, обед и гала-ужин 4 июля, деловая программа, экскурсия, материалы для продаж. Не включены: авиабилеты, такси.

Можно взять с собой близких и продлить проживание по спеццене. Авиабилет Москва–Батуми на эти даты — около 35 000 руб., такси от аэропорта — примерно 900 руб.





Стоимость и условия для агентов

Организационный сбор до конца мая — 10 000 руб. (с промокодом Housebook 2026). С 1 июня цена повышается поэтапно до 30 000 руб. Сбор не возвращается.

Участники тура получают полную комиссию от застройщика (8%) без деления с менеджером платформы. Для тех, кто не едет в тур, комиссия делится с сопровождающим менеджером.





Как попасть

На сайте доступны три кнопки: оплатить тур сразу, оставить заявку для связи с менеджером, вступить в чат тура в Telegram. В чате публикуется программа, материалы, есть возможность задать вопросы и скоординироваться с другими участниками.







