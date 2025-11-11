Sea Breeze - Акции от застройщиков и новые проекты

Вебинар о курортном проекте Sea Breeze в Азербайджане с детальным обзором акций застройщиков: беспроцентная рассрочка на 30 месяцев с первоначальным взносом от 10-20% на виллы (от $800,000), апартаменты Park Residences (от $230,000), таунхаусы Woodville и семейные комплексы Blue Waters (от $92,000). Представлена инфраструктура проекта площадью 750+ гектаров: госпиталь Reference, международная школа NDU, футбольная академия Барселоны, крупнейшее казино Европы на 45,000 м², концертная арена Dreamfest, отели Rixos/Hilton/Four Seasons и искусственный остров-полумесяц. Обсуждаются инвестиционные показатели: ROI от аренды 8-14%, рост стоимости недвижимости 16,9% годовых, ВНЖ от $60,000. Премьера нового проекта Miami Residences на первой береговой линии с 1,400 квартирами.