Северный Кипр — Тема 1. Рынок и особенности страны

Полная поддержка агентов и их клиентов: встречи на острове, созвоны, координация на каждом этапе сделки.

Все сделки и клиенты по Северному Кипру проходят под личным контролем Александры Кондратьевой (управляющий партнёр Housebook на Северном Кипре).

Мягкий климат (300 дней солнца в году).

Ипотека: доступна для иностранцев в специализированном банке до 10 лет под 9,5% годовых (требуется готовый объект и оформленный титул).

Рассрочка после ключей: до 50 месяцев (4 года и 2 месяца) без удорожания. График выплат гибкий (ежемесячно, раз в 2–6 месяцев).

Турецкая лира (TRY) используется исключительно для мелких бытовых расходов и покупок в магазинах.

ВНЖ дает право открыть счет в местном банке (офшорная зона) и получить карту для международных расчетов.

Оформление ВНЖ возможно только после получения ключей (передачи объекта).

Оформляется на всю семью (покупатель, супруг/супруга, дети до 18 лет; родители не входят).

с выплатой на год вперед при сдаче объекта).

Долгосрочная и краткосрочная аренда (в зависимости от района).

(ранее составлял 4–5 лет; рост обусловлен удорожанием самого рынка).

Квартира формата 1+1 (или лофт) стоит около

Ликвидные новостройки под сдачу в аренду начинаются от

Апартаменты: На Северном Кипре термин означает полноценную квартиру с правом собственности и разрешением на проживание (не имеет юридических ограничений, как в РФ).

Дуплекс: Дом на два хозяина с прилегающим садом и эксплуатируемой крышей (выведены вода, электричество, зоны BBQ/джакузи).

Титул (Title Deed): Главный документ, подтверждающий бессрочное право собственности на недвижимость и землю.

Покупать иностранцам разрешено объекты на турецком, обменном или государственном титуле.

Застройщик передает титул покупателю после сдачи объекта. Процесс оформления занимает от 6 до 24 месяцев.

Военная/пограничная зона: Территории, вблизи которых иностранцам запрещено владеть недвижимостью. Платформа проверяет объекты на отсутствие этого риска.

Лофт: Двухуровневый формат квартир с панорамным остеклением и высокими потолками. На текущий момент выдача новых разрешений на строительство лофтов прекращена законодательно, что повышает эксклюзивность текущих объектов.