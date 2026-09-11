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ГлавнаяБлогВебинарыСеверный Кипр — Тема 1. Рынок и особенности страны
Дата: 11.09.2026
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Северный Кипр — Тема 1. Рынок и особенности страны

Организационная структура и сопровождение

  • Управление проектом: Все сделки и клиенты по Северному Кипру проходят под личным контролем Александры Кондратьевой (управляющий партнёр Housebook на Северном Кипре).
  • Сопровождение на месте: Полная поддержка агентов и их клиентов: встречи на острове, созвоны, координация на каждом этапе сделки.


Ключевые преимущества Северного Кипра для агентов и клиентов

  • Программа ВНЖ:
  • Оформляется на всю семью (покупатель, супруг/супруга, дети до 18 лет; родители не входят).
  • Порог входа не ограничен законодательным минимумом.
  • Условие: Оформление ВНЖ возможно только после получения ключей (передачи объекта).
  • Банковские счета: ВНЖ дает право открыть счет в местном банке (офшорная зона) и получить карту для международных расчетов.
  • Валюта сделок и расчетов:
  • Базовая валюта контрактов и рынка недвижимости — британский фунт стерлингов (GBP).
  • Возможно заключение договоров в евро (EUR) или долларах США (USD).
  • Турецкая лира (TRY) используется исключительно для мелких бытовых расходов и покупок в магазинах.
  • Финансовые условия и рассрочки:
  • Первоначальный взнос: 30–50%.
  • Рассрочка до получения ключей: покрывает 50–70% стоимости.
  • Рассрочка после ключей: до 50 месяцев (4 года и 2 месяца) без удорожания. График выплат гибкий (ежемесячно, раз в 2–6 месяцев).
  • Ипотека: доступна для иностранцев в специализированном банке до 10 лет под 9,5% годовых (требуется готовый объект и оформленный титул).
  • Безопасность и среда:
  • Высокая безопасность, отсутствие программ для беженцев.
  • Крупное русскоязычное и британское сообщества.
  • Мягкий климат (300 дней солнца в году).


Анализ рынка, цены и окупаемость

  • Минимальный чек: Ликвидные новостройки под сдачу в аренду начинаются от £90 000 (~9 млн рублей).
  • Средний чек: Квартира формата 1+1 (или лофт) стоит около £150 000 (~16–17 млн рублей).
  • Окупаемость (ROI): Средний срок окупаемости составляет 7 лет (ранее составлял 4–5 лет; рост обусловлен удорожанием самого рынка).
  • Арендная доходность:
  • Долгосрочная и краткосрочная аренда (в зависимости от района).
  • Доступны программы с гарантированной доходностью (например, 8% годовых в валюте с выплатой на год вперед при сдаче объекта).


Глоссарий и терминология рынка

  • Апартаменты: На Северном Кипре термин означает полноценную квартиру с правом собственности и разрешением на проживание (не имеет юридических ограничений, как в РФ).
  • Дуплекс: Дом на два хозяина с прилегающим садом и эксплуатируемой крышей (выведены вода, электричество, зоны BBQ/джакузи).
  • Титул (Title Deed): Главный документ, подтверждающий бессрочное право собственности на недвижимость и землю.
  • Покупать иностранцам разрешено объекты на турецком, обменном или государственном титуле.
  • Застройщик передает титул покупателю после сдачи объекта. Процесс оформления занимает от 6 до 24 месяцев.
  • Военная/пограничная зона: Территории, вблизи которых иностранцам запрещено владеть недвижимостью. Платформа проверяет объекты на отсутствие этого риска.
  • Лофт: Двухуровневый формат квартир с панорамным остеклением и высокими потолками. На текущий момент выдача новых разрешений на строительство лофтов прекращена законодательно, что повышает эксклюзивность текущих объектов.
  • Форматы 1+1, 2+1, 3+1: Обозначение количества изолированных спален и санузлов. Кухня-гостиная в число спален не входит.


Основные локации

  • Искеле (Iskele): Главный инвестиционный и курортный район с песчаными пляжами. Высокий потенциал краткосрочной аренды.
  • Гирне (Girne / Kyrenia): Престижный исторический центр с развитой инфраструктурой. Оптимален для постоянного проживания и релокации.
  • Лапта (Lapta): Живописная зона между горами и морем. Близость к европейским и британским школам, подходит для семейного проживания.
  • Есентепе (Esentepe): Спокойный район премиум-класса с гольф-полями и ландшафтными пляжами. Популярен у европейских покупателей.
  • Фамагуста (Famagusta): Студенческий и городской центр. Более низкий ценник на недвижимость, разрешена только долгосрочная аренда.


Ответы на частые возражения клиентов

  • «Непризнанное государство, есть риск утраты имущества»:
  • Юридическая система функционирует автономно 50 лет.
  • Передача земли и оформление титула гарантируют 100% право частной собственности, защищенное местным законодательством.
  • «Сложно контролировать стройку удаленно»:
  • Застройщики на Северном Кипре — это исключительно местные компании (киприоты), которые несут бессрочную ответственность за объект и его последующее обслуживание/ремонт.

  • Управление арендой и показы осуществляются через управляющие компании застройщика или платформу Housebook.


  1. Tecoma Gold
    Tecoma Gold
    TRNC, Kyrenia District, Vasileya
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2027
    Застройщик
    Площадьот 93 м² до 128 м²
    Первый взнос1 361 $
    от 78 955 $от 761 $/м²
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