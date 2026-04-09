Noyanlar Group — Северный Кипр

Семейная строительная компания Noyanlar Group была основана в 1973 году в Фамагусте и по сей день остается одним из крупнейших застройщиков Северного Кипра. Три поколения семьи ведут бизнес от проектирования до управления готовыми комплексами — в портфеле жилые дома, рестораны, дилерский центр Mercedes-Benz и частная клиника с русскоязычным персоналом.





Почему Северный Кипр

Восточное побережье острова — редкость для Средиземноморья: песчаные пляжи вместо привычной гальки, море с зимней температурой не ниже 18°C и один из самых низких показателей преступности в регионе. Правовая система унаследована от британского колониального периода, сделки с недвижимостью оформляются в фунтах стерлингов с возможностью конвертации в евро или доллары. ВНЖ при покупке любого объекта выдается без минимального порога стоимости, с правом последующего оформления ПМЖ и гражданства.

Туристический поток стремительно растет. Высокая стоимость отелей (от 150–200 евро за ночь) формирует устойчивый спрос на краткосрочную аренду апартаментов.





Ocean Life Residence: флагман на Long Beach

Крупнейший проект компании — Ocean Life Residence на первой линии Long Beach. 21 блок, 1560 апартаментов, сдача поэтапно с 2028 по 2030 год. На территории — бассейны, спортивные зоны, спа и ресторан в виде корабля. Цены: от 90 000 до 720 000 евро. Условия оплаты: 35% при подписании, 35% рассрочка до ключей, оставшиеся 30% — беспроцентная рассрочка на 30 месяцев после сдачи.





La Palazzo: бутик в итальянском стиле

Камерный проект La Palazzo — 123 объекта: виллы, таунхаусы и апартаменты в итальянской стилистике. Инфраструктура включает бассейны, фитнес, кафе и зоны барбекю. Сдача — февраль 2028 года. Стоимость вилл — от 720 000 евро. Схема оплаты: 30% + 30% до ключей, 40% — беспроцентная рассрочка на 30 месяцев после получения ключей.





Riverside Life Residence: готовый комплекс

Riverside Life Residence был сдан летом 2023 года и расположен в 600 метрах от моря. Студии, однокомнатные и двухкомнатные апартаменты с полной чистовой отделкой — полы, кухня, сантехника. Мебель и техника не включены. Условия: 50% первоначальный взнос, 50% — рассрочка на 36 месяцев без процентов.





Планировки и сервис

Площади типичной квартиры 1+1 — около 86 кв. м с балконом 16 кв. м; формат 2+1 — около 125 кв. м с балконом до 40 кв. м. Студии — от 36 до 45 кв. м. Обслуживание комплексов силами самой компании обходится собственникам в 500–550 евро в год. Noyanlar Group также организует брокертуры с бесплатным размещением для партнеров-агентов.