Панама — Тема 1. Рынок и особенности страны

Анализ рынка Панамы: ключевые особенности и экономика

Панама представляет собой динамичный рынок в Центральной Америке, расположенный между Северной и Южной Америкой на побережье Тихого океана. За счет концепции «Майами, но дешевле» страна активно привлекает международных инвесторов и экспатов.

Ключевые преимущества рынка:

Долларовая экономика: Все расчеты и договоры ведутся в долларах США, что обеспечивает защиту капитала от валютных рисков.

Налоговые льготы: В стране действует территориальная система налогообложения — доходы, полученные за пределами Панамы, не облагаются местными налогами.

Инфраструктура и безопасность: Высокий уровень безопасности, развитая медицина по американским стандартам и наличие двуязычных школ (стоимость $1000–$2000 в месяц).





Цифры, доходность и основные локации

Стоимость квадратного метра: Цены на недвижимость начинаются от $2400 за м².

Минимальный бюджет: Входной порог для апартаментов составляет от $217 000.

Арендная доходность: Средняя ставка аренды варьируется от $1650 до $2500 в месяц (около 6–7% годовых).

Рост стоимости: Прогнозируемый капитализируемый рост объектов составляет 6–9% в год.

Популярные районы для покупки:

Коста-дель-Эсте и Санта-Мария: Семейные районы с развитой инфраструктурой, школами и медицинскими центрами. Белья-Виста и центральная часть Панама-Сити: Городские апартаменты и отельные комплексы (например, проекты от девелопера Mercan с распределением доходов 60/40). Плайя-Бонита: Курортные прибрежные резиденции за пределами центра города для отдыха и аренды.





Программа ВНЖ и паспорта Панамы за инвестиции

Панама предоставляет возможность получения статуса постоянного резидента (ВНЖ) и паспорта через программу Qualified Investor Visa:

Порог инвестиций: Минимальный чек составляет $300 000 (допустимо суммировать покупку до двух объектов).

Требования к проживанию: Для сохранения статуса достаточно посещать страну один раз в два года (проставлять штамп на границе).

Получение гражданства: Через 5 лет владения недвижимостью инвестор имеет право подать документы на паспорт Панамы.

Условия: Необходима сдача базового экзамена по испанскому языку (уровень A2–B1). Юридическое сопровождение обеспечивает партнерская компания JSC.

Преимущества паспорта: Безвизовый въезд в 146 стран (включая Шенгенскую зону) и возможность оформления упрощенной визы в США сроком на 10 лет (B1/B2).





Основные термины и работа с платформой Housebook 2.0

При оформлении сделок используются следующие испаноязычные термины:

Régimen de Propiedad Horizontal (PH): Режим совместной собственности, регулирующий правила пользования общими зонами.

Cuota de Mantenimiento: Ежемесячный платеж за обслуживание комплекса и инфраструктуры.

Для продвижения объектов агенты могут использовать обновленную платформу Housebook 2.0:

Размещение реферальных ссылок в социальных сетях.

Генерация постов, сторис и видео через встроенный AI-модуль.

Автоматическая квалификация входящих лидов AI-ассистентом Чарли за 12 секунд и их передача локальным партнерам.





Итог

Рынок недвижимости Панамы — стабильное направление с долларовыми активами, доступными ценами на этапе входа и возможностью получения второго паспорта без необходимости постоянного проживания. Использование автоматизированных AI-инструментов позволяет агентам привлекать и прогревать клиентов с минимальными затратами времени.







