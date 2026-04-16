Встреча с застройщиком Cyprus Construction

Вебинар посвящен Cyprus Constructions — одному из самых известных девелоперов Северного Кипра с 28-летним опытом, собственной управляющей компанией и портфелем курортных проектов в сердце Северного Кипра. Компания предлагает полный цикл обслуживания: строительство, помощь в сдаче и обслуживание объектов.





Регион и позиционирование

Основной фокус застройщика — наиболее перспективная и «европейская» часть Северного Кипра. Здесь ограничено строительство: низкая этажность, небольшой процент застройки, дефицит земли и близость моря и гор создают дефицитный продукт с потенциалом роста цены. В регионе уже работают отели, казино, гольф-клубы и яхтенная инфраструктура, а новые проекты будут дополнительно усиливать ценность локации.





Флагманские проекты

Среди ключевых комплексов застройщика — Phuket, Aloha, Bahamas, Hawaii и другие проекты, каждый со своей концепцией и целевой аудиторией. Часть объектов уже введена в эксплуатацию и демонстрирует сильные результаты по благоустройству и качеству среды.





Концепция качества

Сильная сторона компании — сочетание строительства, ландшафтного дизайна и управляющего сервиса. Для владельцев действует собственное мобильное приложение, через которое можно оплачивать коммунальные счета, заказывать услуги, пользоваться QR-доступом и получать новости и скидки от застройщика. Такой подход создает не просто жилой комплекс, а полноценную экосистему с круглосуточной поддержкой.





Строящиеся проекты с высокой инвестиционной привлекательностью

Phuket — wellness-проект с приватной инфраструктурой, клиниками, спортивными зонами, собственным пляжем и видовыми апартаментами.

Aloha — бутик-отель на первой линии, ориентированный на доходную аренду.

Для обеих локаций подчеркивается высокая доля продаж и сильный спрос, а также гибкая беспроцентная рассрочка на этапе строительства.





Инвестиционная логика

Застройщик не только строит, но и создает ликвидный продукт, который растет в цене по мере развития региона. Упор делается на капитализацию, аренду через собственную управляющую компанию и высокий уровень заполнения уже готовых комплексов. Компания позиционирует себя как местного девелопера с высокой репутацией, сильным сервисом и долгосрочным влиянием на развитие региона.







