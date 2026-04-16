Дата: 16.04.2026
Встреча с застройщиком Cyprus Construction

Вебинар посвящен Cyprus Constructions — одному из самых известных девелоперов Северного Кипра с 28-летним опытом, собственной управляющей компанией и портфелем курортных проектов в сердце Северного Кипра. Компания предлагает полный цикл обслуживания: строительство, помощь в сдаче и обслуживание объектов.


Регион и позиционирование

Основной фокус застройщика — наиболее перспективная и «европейская» часть Северного Кипра. Здесь ограничено строительство: низкая этажность, небольшой процент застройки, дефицит земли и близость моря и гор создают дефицитный продукт с потенциалом роста цены. В регионе уже работают отели, казино, гольф-клубы и яхтенная инфраструктура, а новые проекты будут дополнительно усиливать ценность локации.


Флагманские проекты

Среди ключевых комплексов застройщика — Phuket, Aloha, Bahamas, Hawaii и другие проекты, каждый со своей концепцией и целевой аудиторией. Часть объектов уже введена в эксплуатацию и демонстрирует сильные результаты по благоустройству и качеству среды.


Концепция качества

Сильная сторона компании — сочетание строительства, ландшафтного дизайна и управляющего сервиса. Для владельцев действует собственное мобильное приложение, через которое можно оплачивать коммунальные счета, заказывать услуги, пользоваться QR-доступом и получать новости и скидки от застройщика. Такой подход создает не просто жилой комплекс, а полноценную экосистему с круглосуточной поддержкой.


Строящиеся проекты с высокой инвестиционной привлекательностью

  • Phuket — wellness-проект с приватной инфраструктурой, клиниками, спортивными зонами, собственным пляжем и видовыми апартаментами.
  • Aloha — бутик-отель на первой линии, ориентированный на доходную аренду.

Для обеих локаций подчеркивается высокая доля продаж и сильный спрос, а также гибкая беспроцентная рассрочка на этапе строительства.


Инвестиционная логика

Застройщик не только строит, но и создает ликвидный продукт, который растет в цене по мере развития региона. Упор делается на капитализацию, аренду через собственную управляющую компанию и высокий уровень заполнения уже готовых комплексов. Компания позиционирует себя как местного девелопера с высокой репутацией, сильным сервисом и долгосрочным влиянием на развитие региона.



  Cyprus Construction

    Cyprus Construction

    Девелопер специализируется на качественной недвижимости по конкурентоспособным ценам. Известен индивидуальным подходом к каждому клиенту.

  Hawaii Homes
    Hawaii Homes
    TRNC, Famagusta District, Yali
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2025
    Застройщик
    Площадьот 35 м² до 145 м²
    Первый взнос545 $
    от 44 929 $от 1 284 $/м²
