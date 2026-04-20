Встреча с застройщиком DND | Северный Кипр

Экология как конкурентное преимущество

Проект Lagoon Verde получил награду за внедрение экологических инноваций в повседневную жизнь. В ТРСК существует давняя традиция — еженедельные ярмарки, в которых принимают участие как местные жители, так и экспаты. На территории комплекса появится собственное пространство под эко-рынок, где можно будет бесплатно арендовать места и торговать натуральными продуктами.

Сам комплекс рассчитан на 354 квартиры и включает тренажерный зал, детскую площадку, баскетбольный и теннисный корт, косметитологический кабинет, аптеку и рынок. Центральный бассейн — с подогреваемой зоной, детским бассейном, небольшим аквапарком и рестораном прямо у воды. Особая деталь: дно бассейна оформлено под искусственный песок, хотя глубина стандартная — 1,4 м. На территории также предусмотрены амфитеатр и шаттл-сервис до пляжа (море — в 1,5 км).





Квартиры: от студии до пентхауса

Студии площадью 51 м² — классический формат «все в одном»: встроенная кухня, гардеробная, душ с туалетом при входе, балкон и сад. Цена — от 115 000 до 121 000 фунтов в зависимости от этажа и видов.

Лофты 1+1 с двухуровневой планировкой занимают 87,5 м²: гостиная внизу, спальня на антресоли, а сверху — собственная терраса с открытой кухней. Вход — по карточной системе. Стоимость от 150 000 до 160 000 фунтов.

Пентхаусы 2+1 на втором этаже общей площадью 149 м² имеют перегородку между гостиной и спальнями и выход на личную террасу. Цена — 205 900 фунтов.

Квартиры 2+1 на первом этаже — та же планировка, что и у пентхаусов, но с балконом и личным садом, выходящим прямо на центральный бассейн. Стоимость — 215 000 фунтов.





Во всех квартирах предусмотрены встроенные шкафы, кухня, напольное покрытие, кондиционеры, теплый пол в ванной и система «Умный дом». Последняя позволяет управлять светом и климатом удаленно, а также отслеживать через приложение, открывалась ли дверь — удобно для тех, кто сдает жилье и живет за рубежом.





Как платить: четыре схемы и гарантированная аренда

Застройщик предлагает гибкую систему оплаты — чем больше первоначальный взнос, тем выше скидка.

При взносе 35% действует скидка 5%, оставшееся разбивается до сдачи объекта (декабрь 2028 года), а последние 20% можно выплачивать после получения ключей — уже из арендных доходов. При взносе 50% скидка составляет 10%, при 70% — 17%, при полной оплате — 22%.

Отдельная программа — гарантированная аренда, доступная для 100 из 354 квартир. Ее суть: покупатель оплачивает квартиру полностью (в течение месяца, полугода или года), приобретает дизайн-пакет с мебелью и техникой (10 000 фунтов для студии), а через два года начинает получать чистыми 12,5% годовых каждые полгода. При восьмилетней программе квартира окупается полностью за 10 лет. Шестилетняя версия дает 75% окупаемости, четырехлетняя рассчитана на частичный возврат. Владелец при этом может проживать в квартире до 14 дней в год — по 7 дней зимой и летом.





Обслуживание комплекса

Ежемесячное обслуживание комплекса — от 80 до 120 фунтов в зависимости от площади квартиры. В эту сумму входят уборка территории, обслуживание бассейна, освещение и шаттл-сервис. Коммунальные платежи (электричество, вода) оплачиваются отдельно: для студии — в среднем около 45 фунтов в месяц, для большой квартиры — до 75 фунтов при активном использовании кондиционеров. Газа на Северном Кипре нет — все работает на электричестве.







