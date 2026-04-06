Возможности Северного Кипра: от инвестиций до ВНЖ

На вебинаре спикер провела интерактивную сессию для русскоязычных брокеров и инвесторов. Формат — живой разговор с ответами на вопросы в режиме реального времени. Центральная тема: почему Северный Кипр остается привлекательной территорией для сохранения и вложения капитала в условиях глобальной нестабильности.





Налоги: минимальная нагрузка и статус свободной зоны

В ближайшее время Северный Кипр получит официальный статус свободной экономической зоны (Free Zone). Это означает 0% подоходного налога и 0% налога на недвижимость для иностранных граждан. Участие местного резидента при открытии компании не требуется.

На сегодняшний день действует один налог — НДС в размере 5%, а также два фиксированных сбора при покупке недвижимости: трансформаторный сбор (от 1000 до 2500 евро в зависимости от метража) и регистрационный сбор — 0,5% от стоимости объекта.





Право собственности на землю

Земельный участок под домом передается каждому собственнику квартиры в личную, бессрочную собственность. Формируются два пакета документов: договор купли-продажи квартиры и право собственности на землю. Застройщик обязан передать земельный участок в течение шести месяцев после получения ключей — это требование закона.





ВНЖ при покупке недвижимости

ВНЖ на всю семью оформляется бесплатно при оплате первоначального взноса в размере 35% от стоимости любого объекта. Минимальный порог входа — 35 000 евро (при стоимости квартиры от 100 000 евро). Пенсионеры от 60 лет получают ВНЖ в упрощенном порядке, автоматически по факту покупки недвижимости.

Владельцы ВНЖ имеют право на бесплатное образование детей в английских колледжах, базовую медицинскую страховку, бесплатные пляжи и парковки.





Правовой статус и защита от санкций

Северный Кипр — частично признанная территория по классификации ООН, что означает наличие полноценного правового статуса. На территорию не распространяются санкции, банки включены в международную финансовую систему SWIFT, а информация о счетах и активах клиентов не передается третьим странам. Счета граждан России открываются без ограничений — в отличие от Южного Кипра, входящего в еврозону.





Инвестиционная логика

Законодательство ограничивает объемы строительства: прежде чем открыть новый проект, застройщик обязан зафиксировать на налоговом счете 35% от сметы, а следующий проект допускается начинать только после возведения каркаса текущего. Это исключает перегрев рынка и появление непроданных остатков. Рост цен устойчив, предложение всегда ограничено.







