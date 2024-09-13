Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
БАТТЛ СТРАН: Таиланд vs Бали
Дата: 13.09.2024

БАТТЛ СТРАН: Таиланд vs Бали

Виктор Гармашов и Марина Егорова - представители направлений Housebook Thailand и Housebook Bali проведут вебинар в формате баттла, который поможет лучше узнать два острова и сделать выбор в пользу одного из них или присмотреться к обоим!


Вопросы на вебинаре, на которые вы получите ответы:

  1. Где дешевле жить с точки зрения повседневных расходов?
  2. Какой текущий уровень развития инфраструктуры?
  3. Где выгоднее покупать с точки зрения долгосрочных инвестиций?
  4. Какие есть дополнительные/скрытые расходы (налоги, сборы, содержание) при покупке недвижимости?
  5. Какие есть ограничения для иностранцев при покупке недвижимости, и где лучше защищены права иностранных покупателей?
  6. Какое из направлений имеет больше перспектив для дальнейшего экономического развития?


Housebook (https://ae.housebook.deals/ru) — IT-платформа для риэлторов и агентство международной недвижимости. Сделки в ОАЭ, Таиланде и на Бали из любой точки мира. Полное сопровождение сделки, недвижимость от $120.000!

Еще
Item 1 of 9
