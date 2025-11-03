Финансовые инструменты Кипра: ипотека, рассрочки, платежная логистика

О компании:

Подробный вебинар о способах финансирования покупки недвижимости на Кипре: ипотечное кредитование для резидентов и нерезидентов (LTV 70%, фиксированные и плавающие ставки), беспроцентная рассрочка от застройщика на 2-4 года, процедуры KYC и комплаенс. Эксперты объясняют, как правильно подготовить документы для банка, подтвердить происхождение средств, выбрать оптимальный способ оплаты для максимального ROI. Особое внимание уделено финансовой логистике для покупателей с российскими паспортами, работе с международными переводами через дружественные юрисдикции и выбору между полной оплатой, рассрочкой и ипотекой в зависимости от инвестиционных целей.