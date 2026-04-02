Дата: 02.04.2026

Северный Кипр — брифинг от застройщика NorthernLand

Кипрская строительная компания NorthernLand провела вебинар, посвященный инвестиционным возможностям на Северном Кипре. За двадцать лет работы компания прошла путь от камерных вилл в греческом стиле до 31-этажных жилых башен — самых высоких на острове.

Центральное место в презентации заняли два флагманских проекта. Grand Sapphire Blue Resort в регионе Искеле — масштабный комплекс в 500 метрах от моря: четыре высотных блока, отель на 250 номеров, пляжный клуб с кинотеатром и бассейн площадью 4600 м² с островком и баром. Строительство идет в три очереди, финальная завершится в 2027–2028 годах.

Второй проект — Casa del Mare у Гирне, малоэтажный и камерный: виллы с infinity-бассейнами и апартаменты от студий до пентхаусов. Цены начинаются от 156 900 фунтов стерлингов.

Отдельно разбирались условия покупки. При первоначальном взносе 35% покупатель получает скидку 10%, при 100% оплате — до 17%. Компания также предлагает гарантированную аренду на два года с доходностью 8% годовых: студия приносит около 12 300 фунтов в год, а все хлопоты с арендаторами берет на себя управляющая компания.

Правовая сторона вопроса: покупатель получает право собственности и на квартиру, и на землю — редкость для рынка Северного Кипра.
    Northernland

    Ведущая строительная компания региона, известная своими престижными проектами, высоким качеством строительства и уникальными объектами.

    GRAND SAPPHIRE BLU
    TRNC, Famagusta District, Limnia
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2027
    Застройщик
    Площадьот 46 м² до 216 м²
    Первый взнос1 361 $
    от 37 277 $от 379 $/м²
    Искеле

    Искеле (Трикомо)

    Развивающийся район с 10-километровым пляжем Long Beach, и современной инфраструктурой. Пригород Боаз славится живописными видами и береговой линией.

