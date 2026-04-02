Северный Кипр — брифинг от застройщика NorthernLand

Кипрская строительная компания NorthernLand провела вебинар, посвященный инвестиционным возможностям на Северном Кипре. За двадцать лет работы компания прошла путь от камерных вилл в греческом стиле до 31-этажных жилых башен — самых высоких на острове.

Центральное место в презентации заняли два флагманских проекта. Grand Sapphire Blue Resort в регионе Искеле — масштабный комплекс в 500 метрах от моря: четыре высотных блока, отель на 250 номеров, пляжный клуб с кинотеатром и бассейн площадью 4600 м² с островком и баром. Строительство идет в три очереди, финальная завершится в 2027–2028 годах.

Второй проект — Casa del Mare у Гирне, малоэтажный и камерный: виллы с infinity-бассейнами и апартаменты от студий до пентхаусов. Цены начинаются от 156 900 фунтов стерлингов.

Отдельно разбирались условия покупки. При первоначальном взносе 35% покупатель получает скидку 10%, при 100% оплате — до 17%. Компания также предлагает гарантированную аренду на два года с доходностью 8% годовых: студия приносит около 12 300 фунтов в год, а все хлопоты с арендаторами берет на себя управляющая компания.