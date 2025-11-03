Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год

Вебинар раскрывает историческое наследие Северного Кипра — от эллинских поселений до британской короны — и объясняет, как многовековая история создала уникальный инвестиционный климат с ростом недвижимости 24% в год. Спикеры рассказывают о стратегическом расположении острова на мировых торговых путях, включении в топ-5 Forbes по инвестиционной привлекательности Средиземноморья, и преимуществах однопроцентной налоговой системы. Особое внимание уделено проекту Lilium Park — камерному комплексу из 120 апартаментов в 280 метрах от моря с пятизвездочной инфраструктурой. Обсуждаются финансовые преимущества: сделки в фунтах стерлингов, полная банковская конфиденциальность, беспроцентная рассрочка от застройщика и возможность капитализации средств через покупку недвижимости. Представлены варианты студий от 90,000 фунтов и лофтов с террасами по специальным ценам.