Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год
Дата: 03.11.2025

Историческое наследие ТРСК и его связь с рыночным показателем роста недвижимости 24% в год

О компании:
https://taplink.cc/housebook.b2b


Вебинар раскрывает историческое наследие Северного Кипра — от эллинских поселений до британской короны — и объясняет, как многовековая история создала уникальный инвестиционный климат с ростом недвижимости 24% в год. Спикеры рассказывают о стратегическом расположении острова на мировых торговых путях, включении в топ-5 Forbes по инвестиционной привлекательности Средиземноморья, и преимуществах однопроцентной налоговой системы. Особое внимание уделено проекту Lilium Park — камерному комплексу из 120 апартаментов в 280 метрах от моря с пятизвездочной инфраструктурой. Обсуждаются финансовые преимущества: сделки в фунтах стерлингов, полная банковская конфиденциальность, беспроцентная рассрочка от застройщика и возможность капитализации средств через покупку недвижимости. Представлены варианты студий от 90,000 фунтов и лофтов с террасами по специальным ценам.

  1. Lilium park
    Lilium park
    TRNC, Iskele
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2026
    Застройщик
    Площадьот 53 м² до 140 м²
    Первый взнос407 $
    от 27 229 $от 331 $/м²
