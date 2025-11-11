Инвестиции, инвестиционная аренда и жизнь на ТРСК

Вебинар об инвестиционных возможностях Турецкой Республики Северный Кипр с акцентом на пассивный доход от аренды 15-18% годовых. Эксперты объясняют механизмы семейных инвестиций, преимущества геополитического расположения острова и ограниченность земельных ресурсов, гарантирующую стабильный рост стоимости недвижимости. Детально представлен проект Evolve от застройщика EVA Construction: бутиковый комплекс с full smart home системой, подогреваемыми бассейнами, саунами и возможностью контроля сдачи через мобильное приложение. Обсуждаются планы городской застройки, лимитность этажности (2-3 этажа в зонах K2/K3), близость к казино Merit и пляжам, а также постконтрактное обслуживание для инвесторов.