Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогВебинарыПочему Бали — идеальное место для инвестиций в недвижимость
Дата: 17.11.2025

Почему Бали — идеальное место для инвестиций в недвижимость

Вебинар о рынке недвижимости Бали и премиальном проекте Address Bali на берегу океана в районе Чангу. Основатели девелопмента объясняют глобальные тренды туризма (wellness, community, digital nomads) и почему следующие 2 года — лучшее время для инвестиций до прихода крупных фондов. Детальная презентация проекта: 46 юнитов (студии и 1-bedroom от 45 м²), цены от $192,000, ROI 14.3% годовых, leasehold 27 лет с продлением, сдача август 2027. Концепция частного клуба с локациями на Бали, Ибице и Миконосе. Инфраструктура: панорамный infinity pool на крыше с видом на океан, ресторан, сауна/холодный бассейн, японский чайный сад, подземный паркинг. Беспроцентная рассрочка на 2 года строительства, 50% проекта уже продано. Архитекторы работали с Armani, Bulgari, Bentley. Портрет покупателя: 60% — успешные женщины, расширяющие инвестпортфолио за пределы России.

  1. ADDRESSBALI
    Indonesia, Bali, Badung Regency, North Kuta District, Canggu village
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи3 кв. 2026
    Застройщик
    Площадьот 55 м² до 85 м²
    Первый взнос30%
    от 47 651 $от 641 $/м²
Item 1 of 1
  1. Чангу
    Бали

    Чангу

    Чангу – один из самых лучших и комфортных районов для проживания на острове. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но при этом ощущается умиротворяющая деревенская атмосфера. Несмотря на активное развитие в последние годы, Чангу до сих пор сохраняет традиционный балийский стиль.

Item 1 of 1
