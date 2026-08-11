Sea Breeze — город-курорт

Sea Breeze продолжает активно развиваться как крупный курортный и жилой комплекс на побережье Каспийского моря. По состоянию на 11 августа 2026 года его территорию посетили около 1,6 млн человек — показатель уже превысил результаты предыдущих лет, хотя летний сезон еще не завершен.

Комплекс объединяет жилую и гостиничную недвижимость, рестораны, торговые и развлекательные объекты, образовательную и медицинскую инфраструктуру. Параллельно продолжается реализация масштабного мастер-плана, рассчитанного до конца 2030 года.





Инвестиционный потенциал Азербайджана

Баку остается главным центром деловой и туристической активности страны. Город сочетает историческую архитектуру и современную инфраструктуру, а туристический поток в Азербайджан продолжает расти. По представленным данным, в 2025 году страну посетили около 2,4 млн человек.

Рост туризма поддерживает спрос на гостиницы, аренду и курортную недвижимость. В 2025 году средний рост цен на недвижимость в стране оценивался в 16,9%, а арендные ставки увеличивались примерно на 4–6% в год.

Одним из преимуществ рынка является сравнительно невысокая налоговая нагрузка. При покупке недвижимости дополнительный налог на сделку не взимается. Налог на владение рассчитывается по площади: первые 30 м² не облагаются, после чего применяется ставка 0,4 маната за квадратный метр в год.

При официальной сдаче объекта в аренду налог составляет 10% от чистого дохода. При перепродаже до истечения трех лет применяется платеж в размере 4% от первоначальной стоимости объекта, включая государственный налог и комиссию за переоформление. После получения кадастрового документа эти расходы существенно ниже.





Право собственности и ВНЖ

Иностранцы могут оформить недвижимость в Азербайджане на свое имя и получить полное право собственности.

При соблюдении установленных требований покупка недвижимости также позволяет претендовать на ВНЖ. В представленной информации указаны три категории: от 59 тыс. долларов для ВНЖ на год, от 120 тыс. долларов — на два года и от 200 тыс. долларов — на три года.

При покупке в рассрочку для подачи на ВНЖ необходимо полностью погасить задолженность. Сам первоначальный взнос основанием для оформления статуса не является.





Развитие Sea Breeze

Первая фаза проекта занимает около 750 га. На территории уже работают десятки ресторанов и кафе, школа и детский сад, медицинские учреждения, торговые центры, музеи, аквапарк, лунапарк, цирк, ледовая арена и другие объекты.

Существенным изменением стала новая дорога, благодаря которой путь из центра Баку до комплекса занимает около 20–25 минут.

Сегодня в Sea Breeze реализуется более 60 проектов на разных стадиях. Среди них — готовые комплексы, строящиеся объекты и проекты на этапе подготовки.

Особое место занимают первая береговая линия и брендированные резиденции. В зависимости от проекта предлагаются квартиры с отделкой или без нее, а также рассрочка на 24, 36 и 48 месяцев.

Стоимость недвижимости начинается примерно от 70 тыс. долларов за студию площадью 38–40 м². Цена квадратного метра зависит от проекта, этажа, вида, стадии строительства и отделки и может достигать 14 тыс. долларов.





Крупные проекты будущего

Мастер-план предусматривает масштабное расширение территории, новые искусственные полуострова, гостиничные и жилые комплексы, торговые пространства и развлекательную инфраструктуру.

Среди заявленных объектов — высотное здание высотой около 323 метров, концертная арена вместимостью до 45 тыс. человек, гостиницы международных брендов и крупный торговый центр с премиальными марками.

В дальнейшем планируется развитие образовательной инфраструктуры, включая новые школы и университеты. Также заявлены спортивные объекты, конное ранчо и проведение этапа Formula 1.

Завершение первой фазы мастер-плана запланировано на конец 2030 года, при этом отдельные комплексы будут вводиться поэтапно.





Рост спроса

Продажи недвижимости в проекте также демонстрируют положительную динамику. В 2024 году было реализовано около 3,1 тыс. юнитов, в 2025-м — около 3,45 тыс. Итоговые показатели 2026 года будут известны после окончания года.

Ранние проекты уже вышли на вторичный рынок. В первой фазе квадратный метр первоначально продавался примерно по 1,3–1,6 тыс. долларов, тогда как сегодня стоимость отдельных объектов на вторичном рынке начинается примерно от 3,5 тыс. долларов.

Следующий брокер-тур в Sea Breeze запланирован на 17 сентября 2026 года. Участники смогут осмотреть территорию, действующие и строящиеся комплексы, а также познакомиться с инфраструктурой Баку.

Сегодня Sea Breeze развивается уже не только как сезонный курорт, но и как масштабная городская среда с жилой, гостиничной, коммерческой, образовательной и развлекательной инфраструктурой. Именно сочетание растущего туристического потока и дальнейшего расширения территории формирует интерес к проекту со стороны покупателей и инвесторов.