Реальная привлекательность рынка Недвижимости на Пхукете





Экспертный вебинар о реальном состоянии рынка недвижимости острова и развенчании мифа об "экономическом пузыре". Детальный анализ органического роста цен: стабильные 10% в год, удвоение стоимости за 10 лет в батах. Ключевой фактор отсутствия пузыря: нет ипотек для иностранцев (90% покупателей), все инвестиции - живые деньги, не кредитные. Спрос на покупку формируется через спрос на аренду. Развенчание стереотипов: россияне составляют только 12% туристов (как в 2019), турпоток еще не достиг допандемийного уровня несмотря на 150+ строящихся объектов. Инфраструктурное развитие: новый международный аэропорт, госпитали в Камале/Банг Тао/Тауне, дороги, парки, ТЦ. Пхукет - #1 остров в мире по турпотоку (2023-2024, больше чем Бали). Механика "предложение рождает спрос": примеры Патонг/Ката/Карон как самых застроенных и популярных пляжей. Перспективные районы для инвестиций: Найянг (3-4 года), Майкхао (6-7 лет), Равай/Найхарн (при условии качественных проектов). Отсутствие перенасыщения: закрылось больше отелей после COVID, чем открылось новых.