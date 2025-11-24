Аренда на Северном Кипре!





Вебинар о доступной инвестиционной недвижимости Северного Кипра с акцентом на арендный доход. Представлены преимущества региона: Forbes признал страну лучшей для инвестиций в Европе (2021, 2023), бесплатное ВНЖ на семью, английское право с 1959 года, №1 по чистоте пляжей в ЕС, нулевая преступность, 340 солнечных дней. Застройщик специализируется на поставке рабочей силы крупным проектам и строит качественную недвижимость по низким ценам. Детальная презентация трех проектов: городская недвижимость в районе City Mall (2+1 от 86,900 фунтов / 9.5 млн рублей, рассрочка 24 месяца, первый взнос 45%, долгосрочная аренда 750-800 евро/месяц); проект Sunrise Platinum в Чанкале (окончание через год); клубный проект Luxuria Salamis в Енибуазич 1 км от моря с золотым пляжем (48 юнитов: студии, 1+1, 2+1, 2+1 лофты, 3+1, сдача декабрь 2028, двухэтажные блоки с садами и террасами). Отсутствие конкуренции на локальном рынке.