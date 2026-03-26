Housebook Events — Северный Кипр и Азербайджан

ГлавнаяБлогВебинарыHousebook Events — Северный Кипр и Азербайджан
Дата: 26.03.2026

Азербайджан и Северный Кипр: два события для брокеров

Платформа Housebook анонсировала два офлайн-мероприятия в апреле — брокер-тур в Баку и первый международный конгресс застройщиков на Северном Кипре. Маршрут выстроен последовательно: участники могут посетить оба события в рамках одной поездки.


Азербайджан: 24–26 апреля

Программа в Баку рассчитана на два дня: 24 апреля — заселение и обзорная экскурсия, 25 апреля — встречи с застройщиками и осмотр объектов. Участники получают бесплатное проживание в апарт-отеле при условии оплаты организационного взноса в 5 000 рублей до 4 апреля и самостоятельной покупки авиабилетов. На побережье страны доступны квартиры от $60 000 — в том числе в проекте «Sea Breeze».


Конгресс в ТРСК 27 апреля — 2 мая

Событие проходит в Фамагусте при поддержке властей острова — с выступлениями президента страны, премьер-министра и руководства ассоциации застройщиков. На ярмарке недвижимости около 340 девелоперов представят эксклюзивные условия: скидки до 30% на апартаменты и гарантированный ROI на 5 лет. Каждый участник получает сертификат на €1 000 для бронирования или увеличения комиссий, а главный приз розыгрыша — сертификат на €15 000 для покрытия первоначального взноса.


Обзор рынка ТРСК

Стоимость квадратного метра составляет $1 800–2 200, порог входа — 35% первоначального взноса. Регион предлагает бесплатное ВНЖ для всей семьи, бесплатное школьное образование и медицинскую помощь. Спрос на аренду высокий: суточная ставка для апартаментов 1+1 — €120–130, тогда как отели берут €180–250. Комиссионные агентов на местном рынке достигают 15%.


Форматы участия и стоимость

Тарифы участия в Global Congress в ТРСК до 1 апреля 2026 года:


Билет «Стандарт» — 10 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Гала-ужин


Билет «Комфорт» — 15 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам


Билет «Бизнес» — 20 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Гала-вечеринка форума


Билет «VIP» — 30 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Зона рассадки — первые ряды

— Гала-вечеринка форума

— VIP-обед со спикерами

— VIP-завтрак


Билет «Платина» — 50 000 руб.

— Доступ ко всем сессиям форума 28.04

— Кофе-брейк в течение дня

— Тур по новостройкам и застройщикам

— Выделенная зона рассадки

— Гала-вечеринка форума

— VIP-обед со спикерами

— VIP-завтрак

— Ужин с развлекательной программой и участием инвесторов, застройщиков и руководящего состава Housebook и Самолет+


До 4 апреля действует скидка 50% на все категории, а при покупке тарифов «Стандарт» и «Комфорт» — акция 1+1. Для корпоративных групп от 5 человек — скидка 10%, от 10 человек — 15%.


Поддержка участников

На протяжении апреля Housebook проводит еженедельные обучающие вебинары: по понедельникам — занятия по законодательству, ВНЖ и банковским вопросам, по четвергам — брифинги от застройщиков с презентацией актуальных проектов. Тревел-менеджеры помогают с подбором проживания, перелетами и трансферами в индивидуальном порядке. Все мероприятия проходят на русском языке, для иностранных участников предусмотрен перевод.



  1. Sea Breeze Villas
    Sea Breeze Villas
    Azerbaijan, City of republican subordination Baku, Nardaran settlement, Arif Geydarov Street, 98
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи1 кв. 2025
    Застройщик
    Площадьот 230 м² до 745 м²
    Первый взнос30%
    от 122 532 $от 0 $/м²
Item 1 of 1

