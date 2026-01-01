Описание

Элегантный жилой комплекс на Dubai Islands. Главной особенностью ЖК Nautis Residences стали балконы с плавными очертаниями волн, которые придают фасадам выразительность и открывают резидентам живописные виды. Архитектура здания органично вписывается в окружающую среду, создавая гармонию между пространством и природой. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами, балконами. - Двуспальные лоты могут конвертироваться в две квартиры – односпальную + студия, трехсапльные – в двуспальную + студия. - В инфраструктуру комплекса входят: тренажерный зал, терраса для йоги, детская площадка, зоны отдыха и барбекю, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на мост Infinity Bridge, который соединяет остров с материковой частью страны. За 8-10 минут можно добраться до станции метро Gold Souq, рынка Waterfront Market, Dubai Hospital, Al Mamzar Beach, за 15 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall, Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут.