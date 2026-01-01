Описание

Концептуальный жилой проект в японской эстетике, расположенный на Dubai Islands. Название проекта Shione происходит от японского выражения, передающего звучание морского прилива. Жилой комплекс Shione входит в состав масштабного прибрежного сообщества Siora, в котором архитектура, природа, культура и современный образ жизни объединены в единую концепцию. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в теплых мягких тонах натурального дерева, встроенная кухонная техника, системы хранения. Панорамное остекление и просторные планировки наполняют интерьеры естественным светом. - В инфраструктуру комплекса входят: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, пространство для йоги и медитаций, infinity-бассейн, отдельный бассейн для детей, лаунж-зоны, комнаты для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Близкое расположение проекта к дороге позволяет всего за 5 минут доехать до моста Infinity Bridge, который соединяет остров с материковой частью эмирата. За 10 минут можно добраться до станции метро Gold Souq, за 20-25 минут – до Dubai Frame, районов DIFC и Downtown Dubai, за 30 минут – до Business Bay. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.