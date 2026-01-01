Описание

Sawa Residences расположен на одном из наиболее привлекательных участков Meydan Horizon — непосредственно у лагуны, с одной из самых протяженных береговых линий в районе и прямым выходом к благоустроенной набережной. Невысокая плотность застройки, окружающие парки и открытые пространства создают ощущение уединения и простора. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой Bosch, гардеробными и модулями для хранения, системой «Умный дом», высокими потолками, панорамными окнами, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, студия бокса, пространство для йоги, детская площадка, крытые променады с кондиционированием, zen-сад, сауна, раздельные бассейны для взрослых и детей, зоны отдыха, терраса для барбекю, переговорная, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Ras Al Khor Road. За 10-15 минут можно добраться до районов Business Bay, Dubai Creek Harbour, DIFC, торговых центров Meydan One Mall, Dubai Mall, заповедника Ras Al Khor, Meydan Racecourse. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.