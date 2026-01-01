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Radiant Legacy

Pixel Tower 5, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Radiant Real Estate
Площадь
от 1536 м² до 1536 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 8 441 114 $от 5 494 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
55%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовЖилой этаж

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1536
8 441 114
5 494

Описание

Radiant Legacy – деловой комплекс от Radiant Real Estate в районе Shams на острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект включает 158 офисов разной площади, в том числе помещения на целый этаж. Башня выделяется панорамным остеклением, плавными линиями фасадов и открытыми террасами. Помимо рабочих пространств, здесь предусмотрены места для спорта, отдыха и встреч. Ключевые особенности – Большие окна обеспечивают естественное освещение офисов и открывают виды на город и остров. В отдельных помещениях предусмотрены собственные террасы. – В оформлении лобби сочетаются светлые оттенки, каменные и древесные фактуры, металлические детали и декоративное освещение. – На шестом этаже запланированы бассейн, оборудованный тренажерный зал, открытый падел-корт и прогулочная дорожка. – Благоустройство включает озелененные террасы, места для отдыха на свежем воздухе и открытую площадку для мероприятий. – В комплексе предусмотрены четыре торговых помещения и 777 парковочных мест для владельцев офисов, сотрудников и посетителей. Преимущества расположения Al Reem Island объединяет деловую, жилую и повседневную инфраструктуру. Поездка до Reem Central Park занимает около 3 минут, до Sorbonne University и Repton School – примерно 5 минут. До The Galleria, Reem Mall и центра Абу-Даби можно добраться ориентировочно за 10 минут, до Saadiyat Island – за 16 минут, до международного аэропорта Zayed International – за 25 минут.

Локация

На карте
Pixel Tower 5, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд (Al Reem Island)

Абу-Даби
Al Reem Island – остров рядом с центром Абу-Даби с современной высотной застройкой, развитой инфраструктурой и удобным доступом в город.
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Транспортная доступность

Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Коворкинг
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе
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