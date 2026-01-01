Описание

Radiant Legacy – деловой комплекс от Radiant Real Estate в районе Shams на острове Al Reem Island в Абу-Даби. Проект включает 158 офисов разной площади, в том числе помещения на целый этаж. Башня выделяется панорамным остеклением, плавными линиями фасадов и открытыми террасами. Помимо рабочих пространств, здесь предусмотрены места для спорта, отдыха и встреч. Ключевые особенности – Большие окна обеспечивают естественное освещение офисов и открывают виды на город и остров. В отдельных помещениях предусмотрены собственные террасы. – В оформлении лобби сочетаются светлые оттенки, каменные и древесные фактуры, металлические детали и декоративное освещение. – На шестом этаже запланированы бассейн, оборудованный тренажерный зал, открытый падел-корт и прогулочная дорожка. – Благоустройство включает озелененные террасы, места для отдыха на свежем воздухе и открытую площадку для мероприятий. – В комплексе предусмотрены четыре торговых помещения и 777 парковочных мест для владельцев офисов, сотрудников и посетителей. Преимущества расположения Al Reem Island объединяет деловую, жилую и повседневную инфраструктуру. Поездка до Reem Central Park занимает около 3 минут, до Sorbonne University и Repton School – примерно 5 минут. До The Galleria, Reem Mall и центра Абу-Даби можно добраться ориентировочно за 10 минут, до Saadiyat Island – за 16 минут, до международного аэропорта Zayed International – за 25 минут.