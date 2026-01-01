Описание

Radiant Breeze — новый жилой проект на острове Al Reem Island в Абу-Даби, созданный для тех, кто ценит комфорт, функциональность и удобство современной жизни. Каждая резиденция продумана до мелочей, а расположение в одном из самых удобных районов острова обеспечивает быстрый доступ к городской инфраструктуре и всем необходимым объектам. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых мягких тонах. Благодаря панорамным окнам, высоким потолкам и балконам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, пространство для йоги, лаунж-зоны, сауна, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Um Yifeenah Street, по которой можно выехать на материковую часть страны. За 3 минуты можно добраться до Reem Central Park, за 10 минут – до торговых центров Galleria Mall и Reem Mall и до Downtown Abu Dhabi, за 16 минут – до Saadiyat Island. Дорога до Zayed International Airport займет 25 минут.