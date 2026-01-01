Описание

расположен в районе Jumeirah Village Triangle в Дубае. Здание по проекту Symbiosis занимает угловой участок. Скругленные балконы подчеркивают форму фасада. На шести жилых этажах разместятся 162 квартиры, а на G уровне – шесть торговых помещений. Ключевые особенности – В комплексе представлены студии и квартиры с одной или двумя спальнями. В отдельных планировках есть кабинет. Во всех квартирах предусмотрены частные балконы, потолки высотой 3 м и кухни с техникой SMEG или эквивалентной. – Спортивная инфраструктура включает бассейн полуолимпийского формата, тренажерный зал, зону для бокса, площадку для пикл бола и беговую дорожку. Жильцам также доступна сауна и купель с холодной водой. – Для работы запланированы крытые и открытые зоны коворкинга, места для встреч и подкаст-студия. – Во дворе предусмотрены озелененные места для отдыха и открытый кинотеатр. Торговые помещения выходят на прогулочную зону. Преимущества расположения Рядом находятся District 4 Park, Sunmarke School и Arcadia British School. В соседнем Dubai Production City работает торговый центр City Centre Me’aisem с клиникой Mediclinic. Поездка на автомобиле до The Walk в Jumeirah Beach Residence занимает около 15 минут, а до международного аэропорта Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC) – около 30 минут.