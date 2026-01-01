Описание

The Murex Clinic – специализированное медицинское здание от Edomi Real Estate Developments в Dubai Healthcare City. На этажах с первого по пятый разместятся 25 помещений для клиник, а шестой этаж отведен под дневную хирургию. Ключевые особенности – Площади помещений для клиник составляют от 132 до 243 м². Их передают в состоянии Shell & Core, чтобы операторы могли спланировать отделку и оснащение под свою специализацию. – На шестом этаже предусмотрено около 773 м² для дневной хирургии. По проекту этаж можно разделить на несколько клиник. – В здании предусмотрены два пассажирских лифта и отдельный лифт для перевозки пациентов, подъезд для скорой помощи, подготовка под медицинские газы и помещения для медицинских отходов. – Для посетителей запланированы лобби с зонами ожидания и гостевая парковка. В здании предусмотрены 104 подземных парковочных места. Преимущества расположения Рядом находятся Mediclinic City Hospital, торговый комплекс Wafi City и станция метро Dubai Healthcare City. Поездка на автомобиле до Moorfields Eye Hospital Dubai занимает около 2 минут, до Dubai Dolphinarium – около 4 минут, до международного аэропорта Дубая (DXB) – около 32 минут.