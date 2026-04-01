Marquis Galleria by Marquis
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О проекте
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Описание
Marquis Galleria — жилой проект от Marquis Developers в районе Arjan в Дубае. Комплекс состоит из одного здания с подземной парковкой и эксплуатируемой крышей. В архитектуре сочетаются светлые и темные поверхности фасадов, стеклянные ограждения балконов и выступающая кровля. Ключевые особенности – В проекте представлены квартиры с 1-3 спальнями. Планировки включают гостиные со столовыми зонами, встроенные шкафы и балконы. В отдельных вариантах предусмотрены кладовые и гардеробные. – -В отделке используются керамогранит, готовые кухни со столешницами и сантехническое оборудование. Предусмотрены окна с двойным остеклением. – Квартиры с 3 спальнями дополнены озелененными террасами и частными бассейнами размером 2,5 × 2,5 м. – Общая инфраструктура включает бассейн с регулируемой температурой, детский бассейн, тренажерный зал, парную и сауну. Для детей предусмотрены открытая игровая площадка и помещение для ухода за малышами. – В здании расположены двусветное лобби с консьержем, бизнес-гостиная, кинотеатр и общая прачечная. На крыше предусмотрены озелененные пространства, зоны отдыха и площадка для барбекю. Преимущества расположения Дорога до My City Centre Al Barsha занимает около 4 минут, до Dubai Miracle Garden и Dubai Butterfly Garden – 5 минут, до Dubai Autodrome – 11 минут. До Mall of the Emirates можно доехать примерно за 16 минут, до Burj Khalifa – за 24 минуты, до международного аэропорта Дубая – за 25 минут.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Крытый бассейн
- Массажный центр
- Сауна
- Раздельный бассейн
- Бассейн
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Сад
- Лобби для гостей
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Кондитерская / Пекарня
- Аптека
- Ресторан / Кафе
- Терраса