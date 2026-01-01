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ГлавнаяКаталог проектовJW Marriott Residences by Taraf

JW Marriott Residences by Taraf

Mayan Building 5, Mayan Buildings, YS3-06, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 9
1 / 9
Визуализация
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Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Застройщик
Taraf Properties
Площадь
от 97 м² до 405 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 898 570 $от 8 781 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
97
898 570
9 229
2 спальни
155
1 361 470
8 781
3 спальни
228
2 151 123
9 416

Описание

Первый жилой комплекс под брендом JW Marriott на острове Yas Island в Абу-Даби. Роскошное жилое комьюнити JW Mariott Residences воплощает архитектурную эстетику, вдохновленную природным светом Абу-Даби, прибрежными пейзажами и культурным наследием эмирата. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, увеличенной высотой потолков, панорамными окнами, собственными балконами. Благодаря этому каждая квартира будет максимально наполнена естественным освещением. - Владельцы резиденций могут воспользоваться эксклюзивными привилегиями Onvia Ownership: статус Platinum Elite в программе Marriott Bonvoy, особые условия бронирования путешествий с The Ritz-Carlton Yacht Collection, консьерж-сервис мирового уровня и многое другое. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, падл-корт, гольф-симулятор, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зоны, кинотеатр, коворкинг, переговорные и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Yas Street, которая пролегает через мост, соединяющий остров с материковой частью страны. За 5 минут можно добраться до гольф-поля Yas Links, за 10-12 минут – до всех знаковых локаций Абу-Даби: Ferrari World, Warner Brothers World, Sea World, Yas Waterworld, Etihad Arena, Yas Bay. Дорога до мечети Шейха Заида займет 18 минут. Zayed International Airport находится в 10 минутах пути.

Локация

На карте
Mayan Building 5, Mayan Buildings, YS3-06, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Остров Яс (Yas Island)

Абу-Даби
Yas Island – центр развлечений Абу-Даби с тематическими парками, трассой Formula 1, торговым центром Yas Mall и удобным доступом к аэропорту.
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Транспортная доступность

Море100 м
Магазин260 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
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