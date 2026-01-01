JW Marriott Residences by Taraf

Описание

Первый жилой комплекс под брендом JW Marriott на острове Yas Island в Абу-Даби. Роскошное жилое комьюнити JW Mariott Residences воплощает архитектурную эстетику, вдохновленную природным светом Абу-Даби, прибрежными пейзажами и культурным наследием эмирата. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, увеличенной высотой потолков, панорамными окнами, собственными балконами. Благодаря этому каждая квартира будет максимально наполнена естественным освещением. - Владельцы резиденций могут воспользоваться эксклюзивными привилегиями Onvia Ownership: статус Platinum Elite в программе Marriott Bonvoy, особые условия бронирования путешествий с The Ritz-Carlton Yacht Collection, консьерж-сервис мирового уровня и многое другое. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, падл-корт, гольф-симулятор, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, лаунж-зоны, кинотеатр, коворкинг, переговорные и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Yas Street, которая пролегает через мост, соединяющий остров с материковой частью страны. За 5 минут можно добраться до гольф-поля Yas Links, за 10-12 минут – до всех знаковых локаций Абу-Даби: Ferrari World, Warner Brothers World, Sea World, Yas Waterworld, Etihad Arena, Yas Bay. Дорога до мечети Шейха Заида займет 18 минут. Zayed International Airport находится в 10 минутах пути.