Описание

Камерный жилой проект в Jumeirah Village Triangle. Выразительные стеклянные фасады и продуманные архитектурные решения жилого комплекса Haus 99 объединяют внутренние пространства с окружающим зеленым ландшафтом, создавая атмосферу уединения, сдержанной элегантности и комфорта. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых мягких тонах, встроенная техника бренда Bosch, системы хранения. Благодаря высоким потолкам и панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, лаунж-зоны, терраса для барбекю, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между двумя крупными шоссе. За 2 минуты можно выехать на Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, за 3 минуты – на Al Khail Road. Дорога до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah займет 15 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – 18 минут, до Burj Khalifa – 22 минуты. Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути, Dubai International Airport – в 30 минутах.