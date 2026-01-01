Описание

Стеклянный небоскреб высотой 400 метров на Sheikh Zayed Road. Christian Rockefeller Business Tower – это эксклюзивная коллекция офисных пространств класса Grade A: от отдельных офисов до штаб-квартир, занимающих половину или целый этаж. Ключевые особенности - Проект носит имя Christian A. Rockefeller, связанное с одной из наиболее влиятельных деловых династий мира. - Пять уровней инфраструктуры премиального уровня в гостиничной концепции, включающих рестораны, велнес-пространства, спортивные зоны, коворкинг и объекты lifestyle-инфраструктуры. - Скоростные двухэтажные лифты, передовые технологические решения и современные системы безопасности. - Бизнес-среда международного уровня, ориентированная на ведущие региональные и международные компании. Преимущества расположения За 2 минуты можно выехать на Sheikh Zayed Road и дойти до станции метро Business Bay Metro Station. Дорога до Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, Museum of the Future, Dubai Canal, DIFC займет 5-8 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.