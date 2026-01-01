Описание

AHS Twin Towers – офисный проект AHS Properties на Sheikh Zayed Road в Дубае, рядом с Financial Centre Metro и деловым районом DIFC. Комплекс создается путем реконструкции Shangri-La Dubai. Архитектурное решение Gensler сохраняет узнаваемый силуэт здания и дополняет его новым фасадом с вертикальными элементами и плавными линиями, вдохновленными формами песчаных дюн. Ключевые особенности – В проекте представлены отдельные офисы, четверти и половины этажей, а также целые этажи для размещения штаб-квартир. Планировки позволяют организовать рабочие зоны, кабинеты руководителей и переговорные. – Офисы предлагаются в формате Shell & Core с последующей отделкой под задачи компании. Крупное остекление открывает виды на город и море в зависимости от расположения помещения. – В комплексе предусмотрены просторное лобби, ресепшн, консьерж и паркинг. Бизнес крыло включает бизнес-гостиную, отдельные кабинеты и залы для встреч. – На двух этажах размещаются тренажерный зал, студии йоги и пилатеса, бассейн для плавания, SPA и пространства для восстановления. Дополнительно предусмотрены гольф-симулятор и зоны отдыха. Преимущества расположения Дорога до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall занимает около 3 минут, до DIFC, Dubai World Trade Centre и Emirates Towers – около 5 минут, до международного аэропорта Дубая – примерно 15 минут.