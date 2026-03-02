от 15.07.2026 12:00 до 15.07.2026 13:00
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Недвижимость Азербайджана: инвестиции, новые проекты и возможности рынка
Недвижимость Азербайджана
Азербайджан сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся рынков недвижимости региона, предлагая современные проекты, благоприятные условия для инвесторов и высокий потенциал роста.
На вебинаре мы рассмотрим ключевые тенденции рынка, инвестиционные возможности и проекты, которые открывают новые перспективы для покупателей и партнёров.
Что будем обсуждать
- Современный рынок недвижимости Азербайджана
- Наиболее перспективные проекты и локации
- Инвестиционные возможности и потенциальную доходность
- Особенности покупки недвижимости иностранными гражданами
- Возможности для инвесторов и агентов
- Перспективы развития рынка
- Ответы на вопросы участников в прямом эфире
Для кого вебинар
- Инвесторы
- Покупатели недвижимости
- Брокеры
- Агенты недвижимости
- Партнёры Housebook
- Все, кто интересуется международной недвижимостью
Почему стоит участвовать
Вебинар поможет получить актуальное представление о рынке недвижимости Азербайджана, оценить инвестиционный потенциал страны и узнать о новых возможностях для инвестиций и сотрудничества. Азербайджан активно развивает современные курортные и жилые проекты, включая масштабные комплексы на побережье Каспийского моря, что создаёт дополнительные возможности для инвесторов.
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