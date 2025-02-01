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ГлавнаяАкцииСкидка до 4% на проект Arisha Terraces
04.02.2025
Срок действия c 01.02.2025 по 28.02.2025

Скидка до 4% на проект Arisha Terraces

Скидка до 4% на проект Arisha Terraces

Весь февраль застройщик Qube Development предлагает скидку до 4%. Акция распространяется на проект Arisha Terraces в сочетании с обновленным планом оплаты 70/30 для студий и 60/40 для апартаментов с 1-2 спальнями, 2 года posthandover лучшие условия с момента запуска продаж. Акция имеет ограничение по времени. Успейте воспользоваться выгодным предложением и не упустите возможность стать владельцем апартаментов по привлекательной цене.

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Проекты «QUBE Development»
  1. Arisha Terraces
    Arisha Terraces
    69B, Hessa Street, Dubai, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи4 кв. 2027
    ЗастройщикQUBE Development
    Площадьот 38 м² до 129 м²
    Первый взнос10%
    от 692 000 AEDот 15 777 AED/м²
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